Nacional - 19/1/26 - 04:26 PM

Panamá busca apoyo de Microsoft en IA, educación y seguridad fiscal

Ministros panameños se reunieron con Microsoft en Davos para impulsar tecnología en el Estado.

 

Por: Redacción / Crítica -

En el marco del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, los ministros Felipe Chapman (Economía y Finanzas) y José Ramón Icaza (Asuntos del Canal y Metas) se reunieron con Chris Berry, vicepresidente de Industrias Públicas de Microsoft. 

El encuentro sentó las bases para un programa de apoyo con tecnología e inteligencia artificial en busca de soluciones para el área fiscal, el sistema de pensiones y el sector educativo.

 También se evaluó la posibilidad de una compra especial de licencias para unas cinco entidades públicas y la Caja de Seguro Social (CSS).

Además, los representantes de Microsoft ofrecieron apoyo en ciberseguridad y herramientas para mejorar el sistema de recaudación fiscal y manifestaron su interés en respaldar el programa de computadoras para estudiantes liderado por el Ministerio de Educación (Meduca).

