Panamá busca entrar a EE.UU. sin visa y a cambio de nada

El presidente José Raúl Mulino confirmó que Panamá ya inició el proceso para intentar que los panameños puedan ingresar a Estados Unidos sin visa.

El tema está en evaluación en Washington.

Mulino explicó que la solicitud se sustenta en números.

Hoy Panamá mantiene un nivel bajo de visas negadas, cerca del 4%, un porcentaje que sí permite entrar en la conversación con Estados Unidos.

Recordó que cuando estuvo al frente del Ministerio de Seguridad, Panamá logró el Global Entry, un sistema de acceso rápido para viajeros frecuentes.



Ahora el objetivo es mayor: ser incluidos entre los países con ingreso priorizado o sin visa.

“No es a cambio de nada”. Aseguró que la petición se hace como país amigo, con un alto movimiento diario de pasajeros hacia Estados Unidos.

El presidente adelantó que el canciller dará más detalles tras su llegada al país, luego de las conversaciones con autoridades estadounidenses y el Departamento de Estado.