Nacional - 15/1/26 - 12:43 PM

Panamá busca entrar a EE.UU. sin visa y a cambio de nada

Hoy Panamá mantiene un nivel bajo de visas negadas, cerca del 4%

 

Por: Redacción / Crítica -

El presidente José Raúl Mulino confirmó que Panamá ya inició el proceso para intentar que los panameños puedan ingresar a Estados Unidos sin visa.
El tema está en evaluación en Washington.

Mulino explicó que la solicitud se sustenta en números.
Hoy Panamá mantiene un nivel bajo de visas negadas, cerca del 4%, un porcentaje que sí permite entrar en la conversación con Estados Unidos.

Recordó que cuando estuvo al frente del Ministerio de Seguridad, Panamá logró el Global Entry, un sistema de acceso rápido para viajeros frecuentes.

Ahora el objetivo es mayor: ser incluidos entre los países con ingreso priorizado o sin visa.

“No es a cambio de nada”. Aseguró que la petición se hace como país amigo, con un alto movimiento diario de pasajeros hacia Estados Unidos.

El presidente adelantó que el canciller dará más detalles tras su llegada al país, luego de las conversaciones con autoridades estadounidenses y el Departamento de Estado.

 

Te puede interesar

Panamá busca entrar a EE.UU. sin visa y a cambio de nada

Panamá busca entrar a EE.UU. sin visa y a cambio de nada

Enero 15, 2026
Funcionarios del Idaan en Colón exigen el pago del bono adeudado del 2025

Funcionarios del Idaan en Colón exigen el pago del bono adeudado del 2025

 Enero 15, 2026
Irma contraataca y demanda por el control de la basura en el Detroit

Irma contraataca y demanda por el control de la basura en el Detroit

Enero 15, 2026
Mulino se va pa’ Davos a vender la logística y los puertos de Panamá

Mulino se va pa’ Davos a vender la logística y los puertos de Panamá

 Enero 15, 2026
¡Chen chen para jubilados! Mulino promete pagar deuda histórica

¡Chen chen para jubilados! Mulino promete pagar deuda histórica

Enero 15, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido

Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¡Triste! Pasó dos años muerta en su sillón; nadie lo notó ni la ayudó

¡Triste! Pasó dos años muerta en su sillón; nadie lo notó ni la ayudó
Robo exprés en Puerto Armuelles: Delincuentes actuaron en menos de 1 minuto

Robo exprés en Puerto Armuelles: Delincuentes actuaron en menos de 1 minuto
Explosión provoca incendio en piso 17 de edificio en la Avenida Balboa

Explosión provoca incendio en piso 17 de edificio en la Avenida Balboa