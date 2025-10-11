Panamá celebra el 'October Big Day'

La lluvia no fue impedimento para que cientos de personas acudieran la mañana de este sábado a uno de los ejercicios de ciencia ciudadana más grandes del mundo: el avistamiento de aves, como parte de la jornada mundial October Big Day.

A nivel nacional y bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) y organizaciones como la Sociedad Audubon de Panamá y Organizaciones de Base Comunitaria (OBCs), familias, estudiantes y miembros de la comunidad científica se reunieron en áreas protegidas, playas, zonas boscosas e incluso en áreas cercanas a sus viviendas, en busca de aves conocidas y emocionados de descubrir nuevas especies.

Óscar Vallarino, ministro encargado de Ambiente, expresó que cada día más personas y jóvenes se suman a este tipo de iniciativas, que van de la mano con la tecnología.

En ese sentido, mencionó dos plataformas gratuitas que son protagonistas durante esta jornada: Merlin, que permite detectar aves a través de su canto, ideal para quienes no logran verlas directamente, y eBird, la plataforma oficial de la competencia que recopila los registros del conteo.

Vallarino ahondó en que, “más allá de la competencia, esta es una forma única de conectar con la naturaleza, despertar la curiosidad y fomentar la educación ambiental”.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Audubon Panamá, Jan Axel Cubilla manifestó que: “En Panamá tenemos la fortuna de contar con una biodiversidad extraordinaria y este evento nos permite compartirla con el mundo. Hemos demostrado cada año que, por medio de la ciencia ciudadana, contribuimos con datos valiosos mientras situamos a nuestro país como un destino líder en aviturismo”.

Michelle Pérez, presidenta de la organización comunitaria Cruces Trails, que opera en el Parque Nacional Camino de Cruces, quien se encontraba en el sendero El Mirador, señaló que, en mayo de este año, durante el Global Big Day, su grupo logró contabilizar unas 70 especies, y esperan que en esta jornada no sea la excepción. Pérez, añadió que en la zona participaron observadores provenientes de Panamá Oeste, la ciudad de Panamá y el sector de Panamá Norte.

En tanto, en el Parque Nacional Soberanía, llegaron autobuses con estudiantes universitarios de carreras científicas de la Universidad de Panamá y de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS). Entre ellos Anel Alcedo, coordinador del programa de gestión ambiental de UDELAS, quien destacó que este tipo de actividades resultan una excelente preparación para eventos más grandes, como el que se celebró en mayo. Además, señaló que para los estudiantes es un ejercicio de campo ideal que complementa su formación académica.

Al ser una competencia internacional, se espera que los resultados oficiales se publiquen en las próximas 24 a 48 horas.

Este año en mayo con el Global Big Day, Panamá logró un desempeño histórico al registrar 774 especies de aves en solo 24 horas, ubicándose entre los siete primeros países con mayor número de especies registradas, y sobresaliendo como líder mundial en diversidad avifaunística en relación con su tamaño y población.