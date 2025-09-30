Panamá, clave en apoyo a fuerza internacional en Haití

Panamá fue destacado por las autoridades de Haití como uno de los países promotores del plan aprobado este martes por el Consejo de Seguridad de la ONU, destinado a establecer una fuerza internacional para combatir las bandas armadas que operan en el país caribeño.

El presidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití, Laurent Saint-Cyr, expresó su gratitud especial a Panamá y Estados Unidos por impulsar esta iniciativa, señalando que las gestiones internacionales realizadas durante la cumbre de Naciones Unidas tuvieron una acogida favorable.

El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, también reconoció el apoyo activo y la cooperación ejemplar de Panamá dentro del marco de la transición de la MMAS hacia una fuerza reforzada, junto a otros países del “Standing Group”, que incluye El Salvador, Guatemala, Jamaica y las Bahamas.

La resolución permitirá que la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS) cuente con hasta 5.500 efectivos, entre policías y militares, reforzando la seguridad en Haití y fortaleciendo la coordinación internacional de la ONU.