Panamá condena ataque terrorista en Manchester, Reino Unido

Panamá hizo un llamado a la comunidad internacional a mantener la unidad en la lucha contra el terrorismo, defendiendo la vida humana, la libertad religiosa y la dignidad de todas las personas.

 

El Gobierno de la República de Panamá condenó enérgicamente el ataque terrorista perpetrado en Manchester, Reino Unido, que dejó un saldo trágico de víctimas mortales y personas gravemente heridas.

El atentado ocurrió frente a una sinagoga, cuando un hombre embistió con un vehículo a un grupo de personas reunidas en el lugar y posteriormente las atacó con un arma blanca, en el marco del día más sagrado del calendario judío.

A través de un comunicado oficial, Panamá expresó su más profunda solidaridad con el pueblo y el Gobierno británico, y transmitió sus sentidas condolencias a las familias de las víctimas.

Como nación amiga del Reino Unido, reiteramos nuestro rechazo absoluto a toda forma de terrorismo, violencia extremista y crímenes de odio, que atentan contra la paz, la seguridad internacional y los valores fundamentales de respeto y convivencia entre los pueblos”, señala el pronunciamiento.

Asimismo, Panamá hizo un llamado a la comunidad internacional a mantener la unidad en la lucha contra el terrorismo, defendiendo la vida humana, la libertad religiosa y la dignidad de todas las personas.

