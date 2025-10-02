Panamá condena ataque terrorista en Manchester, Reino Unido

El Gobierno de la República de Panamá condenó enérgicamente el ataque terrorista perpetrado en Manchester, Reino Unido, que dejó un saldo trágico de víctimas mortales y personas gravemente heridas.

El atentado ocurrió frente a una sinagoga, cuando un hombre embistió con un vehículo a un grupo de personas reunidas en el lugar y posteriormente las atacó con un arma blanca, en el marco del día más sagrado del calendario judío.

A través de un comunicado oficial, Panamá expresó su más profunda solidaridad con el pueblo y el Gobierno británico, y transmitió sus sentidas condolencias a las familias de las víctimas.

“Como nación amiga del Reino Unido, reiteramos nuestro rechazo absoluto a toda forma de terrorismo, violencia extremista y crímenes de odio, que atentan contra la paz, la seguridad internacional y los valores fundamentales de respeto y convivencia entre los pueblos”, señala el pronunciamiento.

Asimismo, Panamá hizo un llamado a la comunidad internacional a mantener la unidad en la lucha contra el terrorismo, defendiendo la vida humana, la libertad religiosa y la dignidad de todas las personas.