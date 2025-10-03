Panamá condena atentado en Mánchester

El Gobierno de Panamá condenó "enérgicamente" el atentado terrorista a una sinagoga perpetrado este jueves en Mánchester (Inglaterra), que causó tres muertos (incluido el atacante) y al menos cuatro heridos.

"Panamá expresa su más profunda solidaridad con el pueblo y el Gobierno británico en este momento de dolor, y transmite sus sentidas condolencias a las familias de las víctimas", agrega un comunicado de la Cancillería panameña.

En la misiva, el Gobierno del presidente José Raúl Mulino indica que "como nación amiga del Reino Unido, reiteramos nuestro rechazo absoluto a toda forma de terrorismo, violencia extremista y crímenes de odio, que atentan contra la paz, la seguridad internacional y los valores fundamentales de respeto y convivencia de los pueblos".