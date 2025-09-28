Nacional - 28/9/25 - 04:36 PM

Panamá conquista una gran cantidad de medallas en Costa Rica

La delegación panameña ha demostrado un nivel técnico y competitivo excepcional, poniendo el nombre de Panamá en lo más alto de la gimnasia centroamericana.

 

Por: Redacción / Web

Una lluvia de medallas obtuvo la delegación de Panamá en el  Campeonato Centroamericano de Gimnasia Artística  2025 celebrado en La Sabana, Costa Rica.

Los nuestros cosecharon una impresionante cantidad de medallas de oro, plata y bronce en todas las categorías, demostrando el ascenso y la profundidad del talento en el país.

​El gimnasta Richard Atencio (GAM Mayor) tuvo una gran actuación, arrasando con tres medallas de oro en los aparatos de Barra Fija, Arzones y Piso, sumando además una medalla de bronce en Anillas. Su desempeño consolidó a Panamá en lo más alto del podio masculino.

Acto seguido, el Equipo Mayor Femenino (GAF), integrado por Tatiana Tapia, Alyiah Lide y Ana Gabriela Gutiérrez, conquistó la Medalla de Oro por Equipos, asegurando la supremacía panameña desde el inicio de las finales.

Por otro lado, en las competencias individuales, Tatiana Tapia se consagró como la reina del torneo, logrando la Medalla de Oro en el All Around, así como dos oros más en las finales por aparatos: Barras Asimétricas (11.200) y Suelo (12.050).

De la misma manera, ​Alyiah Lide también brilló con luz propia, obteniendo la Medalla de Oro en Salto (22.000) y una Plata en el All Around, además de un Bronce en Barras Asimétricas (10.700). Finalmente, Ana Gabriela Gutiérrez sumó una Medalla de Plata en el aparato Salto (12.700).

Ana Lucía Beitía Arrasa con Cinco Oros en Categoría Juvenil

En la gimnasia panameña también hay mucho potencial y se muestra prometedor con la actuación de la Selección Juvenil. Ana Lucía Beitía se convirtió en la máxima ganadora individual al conseguir la espectacular cifra de cinco Medallas de Oro: en los aparatos de Salto, Barras, Viga, Suelo y en el All Around.

​La fiesta juvenil también contó con Aylin Goon, quien se llevó dos Platas (Salto y All Around) y dos Bronces (Viga y Barras), y María Eloísa Eojss, quien sumó una Medalla de Plata en Suelo.

​Actuaciones Destacadas en Categoría UPAG

​Ivanna Velásquez (Equipo UPAG 2) lideró su equipo logrando la Medalla de Oro en Barras Asimétricas (12.300), Plata en Suelo (11.500) y Bronce en All Around (46.250). Su equipo, que incluye a Lucia Daniella Crespo Hernández, Violeta Richa Malvehy y Leah Marie Zaboukos, se llevó la Medalla de bronce por Equipos.

​El Equipo UPAG 1 (Alicia Rivera, Bethel Saenz, Vera Becerra y Bianca Samuels) también subió al podio con la Medalla de Bronce por Equipos. Alicia Rivera logró un Bronce en Viga (11.350), y Bianca Samuels obtuvo un Bronce en Suelo (11.300).

​En un gran resumen, la delegación panameña ha demostrado un nivel técnico y competitivo excepcional, poniendo el nombre de Panamá en lo más alto de la gimnasia centroamericana con múltiples podios y un dominio rotundo en las finales por aparatos y en el All Around.

