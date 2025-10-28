Panamá consolida su liderazgo como sede internacional en materia legal

Panamá reafirmó su posición como uno de los principales centros internacionales para la práctica jurídica y los negocios financieros, tras la exitosa celebración del 26º Congreso Anual de BGI Global, que reunió durante cuatro días en la capital panameña a delegados y representantes de 22 países.

El encuentro, organizado por la firma anfitriona Almengor, Caballero & Asociados, sirvió de escenario para la elección del abogado español Julio Aguado como nuevo Presidente de BGI Global, quien encabezará la organización en su próxima etapa de expansión y cooperación internacional.

Durante la ceremonia de clausura, se rindió homenaje al británico Mark Summerfield, quien lideró la red durante los últimos cuatro años, impulsando su crecimiento y posicionamiento en nuevos mercados.

La Junta Directiva de BGI Global destacó las excelentes condiciones de Panamá como sede de congresos internacionales, resaltando su infraestructura moderna, conectividad aérea y hospitalidad. Los delegados coincidieron en que los avances del país en materia legal y de servicios profesionales han consolidado al istmo como un hub regional de excelencia jurídica.

El congreso no solo fortaleció los lazos profesionales entre los miembros de la red, sino que también promovió el potencial turístico y cultural de Panamá. Los participantes realizaron visitas al Canal de Panamá, Mi Pueblito, Panamá La Vieja, la Calzada de Amador y el Casco Antiguo, apreciando de primera mano la riqueza histórica y el dinamismo del país.

Con la clausura del evento, BGI Global reafirmó su compromiso con la cooperación internacional y con el fortalecimiento de una red de despachos que promueve la excelencia, la innovación y la integración en el ámbito jurídico y empresarial mundial.

