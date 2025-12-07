Panamá debe reforzar disciplina fiscal y consensos para proteger economía

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) advirtió que Panamá enfrenta un momento determinante para su credibilidad económica, luego de que Moody’s y S&P ratificaran el grado de inversión con alertas y tras la degradación previa de Fitch.

En la columna semanal de la presidenta del gremio, Giulia De Sanctis, se consideran que estos movimientos deben motivar acciones concretas para fortalecer la institucionalidad, la disciplina fiscal y la gobernanza del país.

APEDE recalcó que mantener el grado de inversión tiene efectos directos en la vida cotidiana, ya que impacta las tasas de interés, el costo de financiamiento del Estado, la llegada de inversión extranjera y la estabilidad del sistema financiero.

El gremio sostiene que, si Panamá pierde esta categoría, se afectarían el empleo, el crecimiento, la competitividad y la capacidad del Estado para financiar servicios públicos.

La asociación señaló que las calificadoras coinciden en cinco puntos centrales: reducir el déficit; corregir rigideces del gasto; elevar la recaudación; aumentar la transparencia fiscal; y garantizar seguridad jurídica y combate a la corrupción.

Para APEDE, estos aspectos son indispensables para proteger a los sectores más vulnerables y asegurar inversiones sostenibles en áreas como educación, salud, infraestructura y pensiones a largo plazo.

El gremio empresarial también destacó la relevancia del anuncio del Gobierno sobre el inicio del proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), señalando que este organismo impulsa mejores prácticas en gasto público, regulación, transparencia y evaluación de políticas.

APEDE considera que, si Panamá asume este proceso con rigor técnico y voluntad política, puede convertirse en una vía para fortalecer la credibilidad fiscal e institucional del país.

La asociación subrayó que el contexto internacional exige competitividad y estabilidad para atraer inversión y talento, por lo que llamó a priorizar acuerdos políticos, sociales y económicos.

Para APEDE, la estabilidad no se logra con declaraciones, sino con decisiones sostenidas basadas en evidencia y responsabilidad.

Finalmente, De Sanctis, reiteró que la política fiscal debe convertirse en una política de Estado y que las reformas no deben postergarse.

Afirmó que Panamá cuenta con la capacidad para retomar el liderazgo económico regional y que el sector privado está dispuesto a participar activamente en la construcción de soluciones.