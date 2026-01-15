Nacional - 15/1/26 - 08:05 PM

¡Panamá decide destino de la mina de cobre en junio!

“Yo espero y confío que para junio anunciamos al país la decisión tomada por el Gobierno”, comentó Mulino

 

Por: efe -

El presidente José Raúl Mulino dijo este jueves que confía en que para junio el Gobierno anunciará qué pasará con la mina Cobre Panamá, un proyecto de 10.000 millones de dólares que lleva más de dos años cerrada por orden judicial.

“Yo espero y confío que para junio anunciamos al país la decisión tomada por el Gobierno”, comentó Mulino en su conferencia de prensa.

La mina a cielo abierto, que en 2022 produjo el 2 % del cobre a nivel mundial, fue inhabilitada después de que la Corte Suprema declarara inconstitucional su contrato de concesión por violar 25 artículos de la Constitución.

El cierre generó una de las mayores protestas públicas en décadas, mezclando el rechazo a la minería y al gobierno del entonces presidente Laurentino Cortizo.

Actualmente, la mina está siendo atendida por expertos y el Gobierno espera la asesoría técnica de Chile, que tiene una industria minera estatal grande y consolidada.

El proyecto ocupa cerca de 13.000 hectáreas y daba trabajo directo a 7.000 personas y de manera indirecta a unas 30.000. Sus reservas probadas suman 3.000 millones de toneladas y podía producir más de 300.000 toneladas de cobre al año, además de oro, plata y molibdeno.

El debate sigue vivo: ambientalistas y sectores civiles piden que siga cerrada, mientras extrabajadores y sectores económicos reclaman que se reactive pronto.

Todavía no está claro si ya arrancó el diálogo entre el Gobierno y First Quantum, la empresa canadiense que operaba la mina, sobre la propiedad de la tierra y los minerales.

En total, se presentaron cuatro arbitrajes internacionales contra Panamá por 29.000 millones de dólares, de los cuales tres están suspendidos y uno fue desistido definitivamente, según explicó en octubre el ministro de Comercio e Industria, Julio Moltó.

