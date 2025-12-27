Alain Cedeño está dispuesto a ir por la presidencia si Martinelli no corre

El diputado del partido Realizando Metas, Alain Cedeño, está dispuesto a participar de las primarias y asumir un proyecto presidencial en el caso de que no se concrete una candidatura del expresidente Ricardo Martinelli.

Alain Cedeño asegura estar dispuesto a tomar el testigo si Ricardo Martinelli desiste de sus aspiraciones presidenciales en la próxima campaña electoral por el partido Realizando Metas.

"Sí, Martinelli corre, yo no corro porque Ricardo tiene un nombre, es muy importante, es el amuleto de nuestro partido y es una persona de muy alta aceptación en el país y es difícil ir contra eso...", manifestó el diputado.

Señaló que todos los partidos grandes en Panamá tienen que hacer primarias y que muchos candidatos no tienen los votos para ser presidente y en ese sentido dijo que en su circuito le aportaron 80 mil votos al hoy presidente José Raúl Mulino.

LEE TAMBIÉN: Ministra de Gobierno aclara que las rebajas de pena no son indultos políticos

"Yo fui el que más votos puse para que Mulino fuera presidente; en mi circuito se pusieron 80 mil votos, ganamos una diputación y una junta comunal", dijo a Radio Panamá.

Mientras que el partido Alianza aportó en el recuento de votos con 9 mil.

Además, enfatizó que tiene la "capacidad para dirigir el país y en beneficio del pueblo"; que se acabe eso de que si tú no eres de la alta alcurnia, no puedes ser presidente".

Destacó que se deben buscar otras alternativas y romper el paradigma de que solo la alta sociedad puede aspirar a la silla presidencial.