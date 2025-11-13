Nacional - 13/11/25 - 07:35 AM

Panamá en alerta: Pronóstico de lluvias fuertes y tormentas hasta mañana

Se esperan acumulados de lluvia entre 201 y 280 milímetros.

 

Por: Redacción / Web -


El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió hoy un aviso de prevención por lluvias significativas hasta el 14 de noviembre de 2025, que afectarán gran parte del territorio nacional.

Según el pronóstico, se esperan acumulados de lluvia entre 201 y 280 milímetros, especialmente en las siguientes provincias:

Bocas del Toro

Comarca Ngäbe-Buglé

Chiriquí

Veraguas

Provincias Centrales

Coclé

Panamá Oeste

Darién

Región Metropolitana

Comarca Emberá Wounaan

Recomendaciones:

Mantenerse informado a través de las fuentes oficiales.

Evitar cruzar ríos, quebradas o áreas inundadas.

Revisar y asegurar techos, desagües y estructuras vulnerables.

En caso de emergencia, comuníquese al 911 o al 520-4426.


 

 

