Puente deteriorado pone en alerta a comunidades de Santiago y Montijo

Los habitantes y productores de al menos cinco comunidades del distrito de Santiago, así como de otras zonas del distrito de Montijo, enfrentan serias dificultades para movilizarse debido a los daños estructurales que presenta el puente colgante sobre el río Cuvíbora, infraestructura que resultó severamente afectada tras las crecidas registradas durante la pasada temporada lluviosa.

Rogelio Guerra, productor, dijo que la fuerza del agua torció el puente en su estructura, lo que ha generado temor entre quienes a diario deben cruzarlo para realizar sus actividades cotidianas.

La situación impacta directamente a estudiantes, trabajadores y, sobre todo, a pequeños y medianos productores que dependen de esta vía para transportar sus cosechas y productos hacia los mercados locales.

Porfirio Atencio manifestó que el deterioro del puente ha limitado el paso seguro de personas y mercancías, obligando en algunos casos a utilizar rutas alternas más largas y en mal estado, lo que incrementa los costos de transporte y el tiempo de traslado.

Productores agrícolas de la zona manifestaron su preocupación, ya que la dificultad para movilizarse podría traducirse en pérdidas económicas, especialmente en temporadas de alta producción.

“Este puente es nuestra principal conexión; si colapsa, quedamos prácticamente incomunicados”, expresó uno de los afectados.

Además del impacto económico, los moradores advirtieron sobre el riesgo que representa la estructura debilitada, especialmente para niños y adultos mayores que cruzan diariamente hacia centros educativos y de salud.