Panamá, epicentro del Davos latinoamericano con líderes y Premios Nobel

Panamá acoge hoy y mañana el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, que se desarrolla en el Centro de Convenciones de Amador, consolidando al país como un punto estratégico para el diálogo económico regional.

El evento, conocido como el “Davos latinoamericano”, reúne a líderes para debatir los principales desafíos y oportunidades de América Latina y el Caribe, así como para reflexionar sobre los retos más urgentes de la región, con el objetivo de construir, desde el diálogo, soluciones que impulsen el crecimiento económico, la inclusión social y la competitividad regional.

En el foro participan alrededor de 2.500 líderes políticos, económicos y académicos de todo el mundo, entre ellos los Premios Nobel de Economía 2024 y 2025, James Robinson y Philippe Aghion, cuyas intervenciones generan alta expectativa en la agenda del encuentro.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, figura como uno de los oradores principales en la inauguración del foro, junto al presidente de Panamá, José Raúl Mulino. También asisten los mandatarios Gustavo Petro (Colombia), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Bernardo Arévalo (Guatemala), José Antonio Kast (Chile) y Andrew Holness, primer ministro de Jamaica.

Además, el evento cuenta con la participación de representantes de organismos internacionales como la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Europea, la OCDE, la OPEP y la Cepal, lo que refuerza la relevancia global del foro y su impacto en la agenda económica regional.