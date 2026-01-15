Nacional - 15/1/26 - 10:53 PM

Panamá, epicentro mundial de la comunicación para el cambio social

 

Por: Redacción / Crítica -

Panamá sigue apostando fuerte a consolidarse como hub internacional de congresos. Esta vez será sede de la Cumbre Internacional de Comunicación para el Cambio Social y de Comportamiento (SBCC Summit) 2026, que se realizará del 22 al 26 de junio en el Panama Convention Center.

Durante cinco días, más de 1,800 participantes entre profesionales, periodistas, investigadores, jóvenes activistas y responsables de políticas públicas de más de 125 países se darán cita en la ciudad.

“La elección de Panamá como sede confirma la confianza internacional en nuestra infraestructura, conectividad y capacidad para albergar eventos globales”, dijo Gloria De León, Administradora General de la Autoridad de Turismo de Panamá, destacando el impacto en hoteles, consumo local y visibilidad del país.

Bajo el lema “El poder de la conexión: reimaginando el conocimiento, la acción y la equidad en un panorama cambiante de la SBCC”, la cumbre pondrá el foco en colaboración, innovación y equidad. Se presentarán experiencias locales con impacto global en áreas como salud pública, educación, cambio climático y seguridad alimentaria.

“La Cumbre SBCC es más que una conferencia; es un movimiento”, afirmó Debora B. Freitas López, copresidenta de la Secretaría de la Cumbre y directora del Johns Hopkins Center for Communication Programs. “Nos dará espacio para repensar cómo nos conectamos, colaboramos y actuamos frente a crisis globales sin precedentes”.

El programa se articulará en cuatro ejes:

  • Conexión y relaciones: liderazgo basado en confianza y colaboración.
  • Conocimiento y evidencia: replantear qué es evidencia válida y quién la define.
  • Acción e impacto: movilización de sistemas y comunidades para fortalecer la resiliencia social.
  • Inclusión y equidad: uso ético de la tecnología y prácticas culturales para promover justicia y dignidad.

La cumbre es copresidida por el Johns Hopkins Center for Communication Programs y el Centre for Communication and Social Impact, con apoyo de organizaciones globales y locales como el Ministerio de Desarrollo Social, la Autoridad de Turismo de Panamá y PROMTUR Panamá.

 

