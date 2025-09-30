Panamá es el país donde los migrantes viven más felices

La organización InterNations dio a conocer los resultados de la encuesta Expat Insider, que indica los países en donde los migrantes son más felices y tres países de Latinoamérica están en el podio, entre ellos Panamá,



Detallan que el estudio evaluó la satisfacción de los migrantes y definió los mejores y peores países para expatriados en 2025.

Entre los aspectos analizados, está la calidad de vida y las oportunidades para progresar.



En primera posición se encuentra Panamá, en donde el 94% de los migrantes afirmó estar satisfecho con su vida en ese país.

De acuerdo a Infobae, los encuestados destacaron la calidad de vida, las oportunidades para viajar, el transporte público asequible y un entorno natural privilegiado.



"Todo es muy relajado y los panameños son muy amables. Me siento segura en este país", dijo una mujer alemana radicada en Ciudad de Panamá.



En la segunda posición se encontró Colombia, que ascendió desde la quinta posición respecto al año previo. El 81% de los migrantes aseguró que estaba conforme con su situación financiera, frente al promedio global de 54%.



A pesar de su buena posición, el 57% de los migrantes afirmó que no realiza ningún trabajo remunerado. Mientras tanto, el 92% considera que los ingresos familiares son suficientes para llevar una vida cómoda.

Colombia es el segundo mejor país del mundo para vivir, según Expat Insider 2025

México completa el podio de la encuesta Expat Insider 2025. El país se ubicó entre los primeros lugares en facilidad de instalación y en aspectos esenciales para expatriados. Los encuestados resaltan la facilidad de adaptación a la cultura local y la posibilidad de entablar amistades con residentes.

Un 35% de los expatriados tiene una red de amigos mayoritariamente local, frente al 16% de la media mundial.

La lista de los diez mejores países se completa con Tailandia, Vietnam, China, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, España y Malasia. Con excepción de España y los Emiratos Árabes Unidos, la mayoría son países asiáticos. Entre ellos, la satisfacción con las finanzas personales y la asequibilidad de la vivienda son factores comunes que contribuyen a su buena posición.

En contraste, el Índice de Calidad de Vida varía de manera significativa: China ocupa el sexto lugar, mientras que Indonesia aparece en el puesto 40. Aun así, todos estos países se destacan por su oferta culinaria y por la variedad de opciones gastronómicas, que figuran entre las diez primeras a nivel global.