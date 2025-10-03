Panamá está listo para el Internacional de Taekwondo en México

El taekwondo panameño está listo para desplegar su talento en México y afianzar su futuro con la mira puesta en importantes compromisos internacionales.

Una delegación conformada por seis atletas juveniles de cinturón negro y una competidora adulta de poomsae viaja al Internacional de Taekwondo Poomsae y Kyorugi en México, evento clave para su desarrollo y preparación, que se extenderá hasta el 5 de octubre.

El equipo juvenil, compuesto por seis promesas del kyorugi (combate), representa a la Selección Nacional de Combate Juvenil 2025 y tiene una misión clara: ser la base de Panamá en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe (Jedecac) y los Juegos Suramericanos Juveniles que se celebrarán en casa.

Bajo la dirección del entrenador Alfredo Martín Peterson, los atletas que representarán a Panamá son:

Natalia Pérez: 44 kg, Femenino, Cinturón Negro

44 kg, Femenino, Cinturón Negro Linda Morris: 49 kg, Femenino, Cinturón Negro

49 kg, Femenino, Cinturón Negro Amira Gira: 63 kg, Femenino, Cinturón Negro

63 kg, Femenino, Cinturón Negro Javier Deserega: 59 kg, Masculino, Cinturón Negro

59 kg, Masculino, Cinturón Negro Sebastián Lasso: 63 kg, Masculino, Cinturón Negro

63 kg, Masculino, Cinturón Negro Jaret Montañez: 74 kg, Masculino, Cinturón Negro

Megan Pitty, poomsae en su preparación para los Juegos Centroamericanos.

El presidente de la Federación de Taekwondo de Panamá, Boris Álvarez, dijo que en compañía de su junta directiva y el apoyo de instituciones como Pandeportes y el Comité Olímpico, el trabajo que se viene realizando está dando buenos resultados.

Además, destacó que este grupo de talentos que compite en México fue escogido por sus actuaciones nacionales e internacionales.

"Este evento es parte de un convenio que firmamos como presidente de la Federación, con la Asociación de Taekwondo de Baja California en pro del desarrollo marcial y deportivo del taekwondo en Panamá", concluyó Álvarez.