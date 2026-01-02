Panamá exportará material rocoso de la mina de cobre

Panamá. Panamá exportará el material rocoso que permanece en una mina de cobre de 10.000 millones de dólares paralizada desde noviembre de 2023 por orden judicial, anunció este viernes el presidente panameño, José Raúl Mulino.

En la mina Cobre Panamá, operada por Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, “aún quedan miles de toneladas de material rocoso, que fueron extraídos antes del cierre de la operación, y su permanencia prolongada, sin los procedimientos adecuados, puede presentar un riesgo ambiental”, afirmó el gobernante.

Por ello, ordenó que se coordine “el procesamiento y exportación de ese material”, lo que “no significa la apertura o reactivación de la mina”, según declaró el presidente durante el tradicional informe de la Nación de inicio de año en el Parlamento.

La mina fue inhabilitada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato de concesión, una decisión que se dio en medio de las mayores protestas públicas en décadas, marcadas por el rechazo a la minería y al Gobierno del entonces presidente Laurentino Cortizo (2019-2024).

La explotación de esta mina a cielo abierto, que en 2022 produjo el 2 % del cobre a nivel mundial, representaba 7.000 empleos directos y cerca de 30.000 indirectos, según cifras del Ejecutivo panameño y de la empresa, que además sitúan la inversión en unos 10.000 millones de dólares.

La reapertura de la mina sigue siendo un tema altamente polémico en Panamá. Mientras ambientalistas y sectores civiles insisten en que el proyecto es perjudicial y debe seguir cerrado, extrabajadores y sectores económicos reclaman su pronta reactivación.

“Para hablar sobre el futuro de la mina, debemos esperar los resultados de la auditoría ya en marcha y la opinión de expertos internacionales que determinarán la viabilidad o no de un proyecto que debe ser sostenible y beneficioso para el país”, sostuvo Mulino.

Panamá, añadió el mandatario, “no recorre este camino solo” y está incorporando mejores prácticas internacionales, con apoyo técnico de países con experiencia en minería responsable. En ese contexto, señaló que el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, expresó su disposición a colaborar y compartir experiencias.

Más regalías mineras para el fisco panameño

En 2025 se exportaron más de 122.000 toneladas de concentrado de cobre almacenadas en la mina, consideradas un riesgo ambiental. La operación generó regalías superiores a 29 millones de dólares, informó en diciembre el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

“Permitimos sacar del país material altamente explosivo y exportar el concentrado de cobre en stock”, dijo Mulino, destacando que esta estrategia también permitió la suspensión de arbitrajes internacionales activados tras el cierre abrupto de la mina.

El presidente precisó que los ingresos por la venta de la roca, al igual que los obtenidos por el concentrado de cobre, se invertirán en caminos, educación, salud, medio ambiente, empleo y apoyo a emprendedores. EFE