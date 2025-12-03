Panamá expresa sus condolencias a Indonesia por el temporal que deja al menos 750 muertos

El Gobierno de Panamá expresó este martes sus "más sentidas condolencias" a Indonesia por el temporal que ha causado al menos 750 muertos y más de 550 desaparecidos en esa nación asiática.

"Panamá se une al duelo de las familias afectadas y hace llegar su solidaridad a toda la nación", indicó un comunicado de la Cancillería panameña, que señaló la "urgente necesidad" de que el mundo actúe conjunta y solidariamente para combatir el cambio climático.

Indonesia y Sri Lanka buscan sobrevivientes en medio de las severas inundaciones que afectan a países del sur y el sudeste de Asia, entre ellos también Tailandia, con alrededor de 1.300 muertos y centenares de desaparecidos, en conjunto, por los efectos de las fuertes lluvias que asolan la región desde hace semanas.

Indonesia se erige como el país más afectado por las inundaciones y los deslizamientos de tierra provocados por las lluvias de los últimos días, concentradas en Sumatra, la segunda isla más extensa del archipiélago, ubicada en el extremo oeste del país.

La Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) informó ayer de cerca de 750 fallecidos y más de 550 desaparecidos.