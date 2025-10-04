Nacional - 04/10/25 - 11:53 AM

Panamá felicita a Takaichi Sanae, nueva líder de Japón

El ascenso de la señora Takaichi al más alto cargo político de su país simboliza la perseverancia, la preparación y la convicción de que las mujeres pueden liderar con visión, sensibilidad y fortaleza.

 

Por: Redacción / Web -


El Gobierno de la República de Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, extiende sus más sinceras felicitaciones a la señora Takaichi Sanae por su elección como líder del Partido Liberal Democrático y su próxima designación como Primera Ministra de Japón.

Este acontecimiento representa un momento histórico, no solo para el pueblo japonés, sino también para el avance del liderazgo femenino a nivel mundial. 

El ascenso de la señora Takaichi al más alto cargo político de su país simboliza la perseverancia, la preparación y la convicción de que las mujeres pueden liderar con visión, sensibilidad y fortaleza.

El comunicado resalta su trayectoria, marcada por la determinación y valentía en un entorno tradicionalmente dominado por hombres, lo que constituye una fuente de inspiración para las generaciones presentes y futuras.

Panamá confía en que la próxima Primera Ministra gobernará con justicia, serenidad y propósito, y expresa su deseo de que su liderazgo abra un nuevo capítulo de renovación, esperanza y equilibrio para Japón.

Asimismo, el Gobierno panameño reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones.

Te puede interesar

Panamá felicita a Takaichi Sanae, nueva líder de Japón

Panamá felicita a Takaichi Sanae, nueva líder de Japón

 Octubre 04, 2025
Nueva Tienda del Pueblo abrirá sus puertas este miércoles

Nueva Tienda del Pueblo abrirá sus puertas este miércoles

 Octubre 04, 2025
Confirman primera muerte por dengue grave en Los Santos

Confirman primera muerte por dengue grave en Los Santos

 Octubre 04, 2025
Pedrito regresa a los escenarios en musical que revive su vida

Pedrito regresa a los escenarios en musical que revive su vida

 Octubre 03, 2025
Copa IGA 2025: gimnasia artística brilla en Panamá hoy

Copa IGA 2025: gimnasia artística brilla en Panamá hoy

 Octubre 03, 2025

“Nuestros mejores deseos y éxitos para la primera mujer en alcanzar tan alto honor”, concluye el mensaje oficial.
 

 

 

 

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas