Panamá firma memorándum de entendimiento con la Major League Baseball (Video)

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, en el segundo día de la agenda de trabajo en Nueva York, Estados Unidos, participó como testigo de honor en la firma de un memorándum de entendimiento entre el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) y la Major League Baseball (MLB).

La firma del memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en ingles) se llevó a cabo en las instalaciones de la MLB en Park Ave, Nueva York, entre el Comisionado de Béisbol Robert D. Manfred, Jr. y Héctor Brands, director Pandeportes con la finalidad de impulsar el desarrollo y promover el béisbol en jóvenes talentos en Panamá y América Latina. Cortizo Cohen en compañía Mariano Rivera, gloria panameña del béisbol y miembro del Salón de la Fama participaron como testigos de honor.

Tras la firma del memorándum se anunció la construcción del Centro de Entrenamiento de Béisbol de Alto Rendimiento Mariano Rivera, en el distrito de La Chorrera, ciudad de Rivera, ex cerrador de los Yankees de Nueva York y único miembro unánime al Salón de la Fama y Museo Nacional del Béisbol en Cooperstown, Nueva York.

El estado panameño invertirá B/. 7 millones en la construcción del Centro de Entrenamiento de Béisbol de Alto Rendimiento Mariano Rivera en La Chorrera, Panamá Oeste. La licitación de la construcción se prevé para octubre próximo, y su inauguración antes de 2024.

Además, la MLB acordó brindar a Panamá asesoramiento técnico relacionado con el desarrollo de jugadores, entrenadores e infraestructura general de béisbol, así como la implementación del programa First Pitch y fortalecer el programa Training Partnership de MLB en nuestro país. Panamá, con la mejor conectividad aérea de la región ofrece vuelos diarios sin escalas a trece ciudades donde la MLB tiene equipos.

En junio pasado el presidente Cortizo Cohen sancionó el proyecto de ley 594, que crea un plan de desarrollo para las categorías menores de béisbol y permite el establecimiento de academias de béisbol profesional en Panamá.

Con las academias profesionales de béisbol se estima que 200 millones de dólares circularán en el país, entre aportes de los equipos, consumo, gastos y demanda de jugadores, entrenadores, personal de las franquicias y temas tributarios, entre otros.

El jefe del ejecutivo también se reunió con Marisol Argueta, miembro del Comité Ejecutivo del Foro Económico Mundial y directora Principal para América Latina.

En el encuentro se abordaron las prioridades de la agenda de Panamá, “pensando siempre en poner a la gente al centro de la atención de las políticas que lidera el presidente Cortizo Cohen y también poniendo mucho énfasis en el cuidado al medio ambiente” detalló Argueta.

Además, se le hizo entrega formal al gobernante panameño de la invitación a la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos en enero de 2022.

En la agenda de trabajo, que tiene como objetivo atraer buena inversión extranjera que genere empleo e impulse la reactivación económica del país, el presidente también se reunió con ejecutivos del Grupo Libra para impulsar un convenio entre la Universidad de Panamá y Greenwood Energy Central America Corp, (filial del Grupo Libra) con el fin de promover el estudio y la investigación de las energías renovables. Se diseñará un sistema teórico-práctico que permita a la Universidad de Panamá adquirir y transferir conocimientos que promuevan la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Igualmente, esta tarde Cortizo Cohen firmará un acuerdo para la celebración en Panamá del Bloomberg New Economy Forum en 2022. Es la primera vez que este foro se realizaría fuera de Asia.

