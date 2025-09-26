Panamá hace historia: 50 millones vibraron con Premios Juventud

Anoche Panamá no solo fue sede, ¡fue la estrella principal del espectáculo más grande de la música latina! Los Premios Juventud aterrizaron en el istmo y lo hicieron a lo grande, dejando números que hacen que cualquier calculadora tiemble.

💥 Cifras que hacen historia:

50 millones de espectadores vieron el show en todo el mundo.

vieron el show en todo el mundo. Más de 8,000 publicaciones sobre Panamá y el evento explotaron en redes.

sobre Panamá y el evento explotaron en redes. 375 millones de impresiones digitales confirmaron que todos estaban hablando del país.

confirmaron que todos estaban hablando del país. 7 millones de interacciones y más de 9 millones de usuarios activos participaron en el fenómeno digital.

y más de participaron en el fenómeno digital. 2,500 empleos temporales creados para dar trabajo a cientos de familias panameñas.

creados para dar trabajo a cientos de familias panameñas. Y todo esto generando 30 millones de dólares en exposición internacional.





El impacto fue tan grande que durante horas el evento se mantuvo entre las tendencias principales en X (Twitter), Instagram y TikTok, superando incluso la cobertura de otros espectáculos internacionales.



La exposición mediática se valoró en más de 30 millones de dólares, con una audiencia estimada de 50 millones de personas conectadas desde América Latina, Estados Unidos y Europa.

Este “boom” digital coincidió con el lanzamiento de la nueva Marca País, que busca posicionar a Panamá como un hub de turismo, inversiones y cultura, aprovechando el impulso mediático generado por la premiación.

Con artistas como Ozuna, Farruko y Natti Natasha, y los nuestros brillando fuerte: Sech, Erika Ender, Boza, Eddy Lover, Samy y Sandra Sandoval, Los Rabanes, Gaitanes y Nando Boom, Panamá demostró que no solo es sede, sino capital mundial de ritmo y talento.

El impacto no fue solo musical: hoteles llenos, restaurantes a tope y centros comerciales vibrando con la energía del evento.

Panamá mostró que puede recibir al mundo con logística de primera y corazón gigante.

“Más allá del glamour y los premios, este evento deja un legado económico y cultural gigantesco”, dijo Gloria de León, de la Autoridad de Turismo.

Y la verdad, con estas cifras, Panamá ya está en la lista de los países que rompen todos los récords en entretenimiento. Si alguien pensaba que Panamá era solo canal y playas, ¡anoche se llevaron una fuerte brisa de cultura, música y números de locura!