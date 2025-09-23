Nacional - 23/9/25 - 02:41 AM

Panamá hará simulacro de multiamenazas el 13 de octubre

Smith advirtió que, a diferencia de otros años, no habrá alarma previa: a las 10 en punto la ciudadanía debe iniciar la evacuación en sus instalaciones.

 

Por: Redacción / Crítica -

 

El próximo 13 de octubre a las 10:00 a.m., el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) pondrá en marcha un simulacro de multiamenazas que se desarrollará de forma simultánea en todo el país.

El ejercicio busca preparar a la población ante emergencias como terremotos, tsunamis e incendios, y contará con la participación de más de 70 instituciones públicas y privadas
Según explicó el director del Sinaproc, Omar Smith, cada provincia e institución podrá escoger el tipo de amenaza que trabajará: por ejemplo, en Chiriquí suelen simular terremotos o tsunamis, mientras que en la ciudad de Panamá predominan los escenarios de sismos e incendios.

Smith advirtió que, a diferencia de otros años, no habrá alarma previa: a las 10 en punto la ciudadanía debe iniciar la evacuación en sus instalaciones. El tiempo estimado de este ejercicio es de 10 a 20 minutos, sin que afecte las actividades diarias.

Además, el funcionario recordó algunas recomendaciones: en caso de sismo, esperar a que el movimiento termine antes de evacuar; en un incendio, salir de inmediato y comprobar que las puertas no estén calientes antes de abrirlas; y ante un tsunami, dirigirse rápidamente hacia zonas altas o pisos elevados.

“Practicar salva vidas. La prevención es clave para proteger a nuestras familias”, recalcó Smith, quien también hizo un llamado a cuidar a los adultos mayores, sobre todo a los que sufren Alzheimer, ya que son más vulnerables en situaciones de riesgo.

 

Te puede interesar

Hallan descuartizados a dos músicos colombianos en México

Hallan descuartizados a dos músicos colombianos en México

 Septiembre 23, 2025
400 policías blindan los Premios Juventud en Panamá

400 policías blindan los Premios Juventud en Panamá

Septiembre 23, 2025
Panamá hará simulacro de multiamenazas el 13 de octubre

Panamá hará simulacro de multiamenazas el 13 de octubre

 Septiembre 23, 2025
Panamá en la jugada: Heineken compra a Fifco por $3,250 millones

Panamá en la jugada: Heineken compra a Fifco por $3,250 millones

 Septiembre 23, 2025
El PIB de Panamá crece un 4,4 % en el primer semestre de 2025

El PIB de Panamá crece un 4,4 % en el primer semestre de 2025

 Septiembre 23, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré
'Narco' murió por un golpe contundente en la cabeza

'Narco' murió por un golpe contundente en la cabeza
Policía tras la pista de asesinos en Chitré

Policía tras la pista de asesinos en Chitré
Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas

Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas