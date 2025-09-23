Panamá hará simulacro de multiamenazas el 13 de octubre

El próximo 13 de octubre a las 10:00 a.m., el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) pondrá en marcha un simulacro de multiamenazas que se desarrollará de forma simultánea en todo el país.

El ejercicio busca preparar a la población ante emergencias como terremotos, tsunamis e incendios, y contará con la participación de más de 70 instituciones públicas y privadas.

Según explicó el director del Sinaproc, Omar Smith, cada provincia e institución podrá escoger el tipo de amenaza que trabajará: por ejemplo, en Chiriquí suelen simular terremotos o tsunamis, mientras que en la ciudad de Panamá predominan los escenarios de sismos e incendios.

Smith advirtió que, a diferencia de otros años, no habrá alarma previa: a las 10 en punto la ciudadanía debe iniciar la evacuación en sus instalaciones. El tiempo estimado de este ejercicio es de 10 a 20 minutos, sin que afecte las actividades diarias.

Además, el funcionario recordó algunas recomendaciones: en caso de sismo, esperar a que el movimiento termine antes de evacuar; en un incendio, salir de inmediato y comprobar que las puertas no estén calientes antes de abrirlas; y ante un tsunami, dirigirse rápidamente hacia zonas altas o pisos elevados.

“Practicar salva vidas. La prevención es clave para proteger a nuestras familias”, recalcó Smith, quien también hizo un llamado a cuidar a los adultos mayores, sobre todo a los que sufren Alzheimer, ya que son más vulnerables en situaciones de riesgo.