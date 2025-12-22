Panamá investiga el mal uso de la bandera

El Gobierno panameño abrió una investigación tras la interceptación de varios buques petroleros por parte de Estados Unidos cerca de las costas de Venezuela, que presuntamente operaban bajo bandera panameña.

Así lo confirmó este lunes el canciller Javier Martínez-Acha, quien reiteró el llamado al respeto del pabellón nacional.

El canciller explicó que las autoridades detectaron irregularidades que levantaron serias alertas, entre ellas la desconexión del sistema de localización, cambios de nombre de las embarcaciones y inconsistencias en los registros de la tripulación.

“Cuando un buque apaga su sistema de localización y presenta anomalías en su documentación, es una señal clara de uso irresponsable de nuestra bandera”, afirmó Martínez-Acha.

Las declaraciones surgen luego de que fuerzas estadounidenses abordaran el petrolero “Bella-1”, supuestamente con bandera panameña, sancionado por EE. UU. por presuntos vínculos con el comercio de petróleo iraní. Autoridades norteamericanas consideran que la nave forma parte de una llamada “flota fantasma”.

El canciller aseguró que las investigaciones continúan y subrayó que Panamá exige el cumplimiento estricto de las leyes nacionales, el derecho marítimo internacional y las prácticas del sector a todos los buques que navegan bajo su bandera.