Panamá invita a 12 países a adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal

El Gobierno de Panamá invitó a doce países con embajadores concurrentes a adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal interoceánico, como garantía jurídica del comercio mundial y una señal política de respaldo al derecho internacional, informó este domingo la Cancillería panameña.

La invitación fue extendida por el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, en reuniones bilaterales celebradas durante una visita a México con los representantes diplomáticos de Argelia, Australia, Azerbaiyán, República Eslovaca, Pakistán, Filipinas, Jordania, Vietnam, Costa de Marfil, Armenia, Georgia y Serbia.

"En esas reuniones con los embajadores concurrentes en Panamá, el canciller Martínez-Acha Vásquez planteó la adhesión al Tratado de Neutralidad Permanente de la vía interoceánica como garantía jurídica del comercio mundial, una señal política de respaldo al derecho internacional y un acto concreto de confianza hacia Panamá como país seguro, estable y previsible", dijo la Cancillería en un comunicado.

El pasado jueves el ministro de Relaciones Exteriores panameño, durante un encuentro con su colega mexicano, Juan Ramón de la Fuente, también invitó a México a adherirse al Tratado de Neutralidad, que rige al Canal de Panamá y han suscrito más de 40 Estados y territorios desde su entrada en vigencia en octubre de 1979.

El Gobierno del presidente panameño, José Raúl Mulino, emprendió una ofensiva diplomática para sumar más adherentes al Tratado de Neutralidad luego de que su colega de EE.UU., Donald Trump, amenazara con recuperar el Canal dada la influencia en la vía de China, una afirmación siempre rechazada por Panamá, que exigió a Washington no inmiscuir a su país en su lucha geopolítica con Pekín.

EE.UU. construyó a inicios del siglo XX el Canal y lo operó por más de ocho décadas, hasta su traspaso a Panamá el 31 de diciembre de 1999.

Trump basaba su tesis de la "influencia maligna" de China en el hecho de que dos de los cinco puertos situados en torno al Canal eran operados por una filial del conglomerado chino CK Hutchison, lo que ya no es así desde el pasado 23 de febrero a raíz de un fallo judicial inapelable que declaró nula la concesión.

Panamá y Estados Unidos vivieron momentos de tensión en el 2025 por el asunto del Canal que parecen haber quedado atrás de acuerdo con las afirmaciones de altos funcionarios de ambos gobiernos, que apuestan a seguir fortaleciendo los nexos en todos los ámbitos.

CK Hutchison y su filial en Panamá, PPC, han interpuesto un arbitraje contra el Estado panameño por 2.000 millones de dólares por los dos puertos, mientras que el Ejecutivo de China - que no ha suscrito el Tratado de Neutralidad - ha alertado que el país centroamericano pagará un "alto precio" por esta controversia. E