¡Mar picado! Sinaproc lanza aviso por oleajes en el Caribe

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) prendió las alertas este 1 de marzo y mantiene vigilancia hasta la noche del 3 de marzo, por oleajes en el Caribe panameño.

El aviso se da tras el reporte del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), que advierte sobre el aumento de los vientos alisios en la región.

La cosa no es relajo. En Colón (Costa Abajo, Centro y Costa Arriba) se esperan olas entre 1.3 y 2.0 metros, mientras que en la comarca Guna Yala podrían alcanzar hasta 2.5 metros.

En el Caribe occidental, que incluye Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé y el norte de Veraguas, el oleaje estará entre 1.2 y 1.7 metros.

Las autoridades piden cabeza fría. Recomiendan no meterse al mar cuando haya corrientes fuertes, usar chaleco salvavidas y evitar playas de difícil acceso si el mar está movido. Si pasa algo, están activas las líneas 911 y 520-4426.