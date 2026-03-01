¡Mar picado! Sinaproc lanza aviso por oleajes en el Caribe
El aviso se da tras el reporte del Imhpa, que advierte sobre el aumento de los vientos alisios en la región.
El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) prendió las alertas este 1 de marzo y mantiene vigilancia hasta la noche del 3 de marzo, por oleajes en el Caribe panameño.
El aviso se da tras el reporte del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), que advierte sobre el aumento de los vientos alisios en la región.
La cosa no es relajo. En Colón (Costa Abajo, Centro y Costa Arriba) se esperan olas entre 1.3 y 2.0 metros, mientras que en la comarca Guna Yala podrían alcanzar hasta 2.5 metros.
En el Caribe occidental, que incluye Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé y el norte de Veraguas, el oleaje estará entre 1.2 y 1.7 metros.
Las autoridades piden cabeza fría. Recomiendan no meterse al mar cuando haya corrientes fuertes, usar chaleco salvavidas y evitar playas de difícil acceso si el mar está movido. Si pasa algo, están activas las líneas 911 y 520-4426.