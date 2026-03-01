Nacional - 01/3/26 - 10:19 AM

En Herrera más de 21 mil estudiantes retornan este lunes a clases

Entre las novedades del periodo 2026 destaca la apertura de una nueva escuela en el corregimiento de La Arena, distrito de Chitré.

 

Por: Thays Domínguez/Crítica -

Este lunes inicia el año escolar 2026 en todo el país y en la provincia de Herrera más de 21 mil estudiantes retornarán a las aulas en 171 centros educativos, atendidos por cerca de 1,800 docentes, según datos proporcionados por la Dirección Regional del Ministerio de Educación (Meduca).

Durante las últimas semanas, autoridades educativas realizaron recorridos por diversos planteles para verificar los trabajos de mantenimiento y adecuaciones ejecutados durante el verano.

De acuerdo con la directora regional de Educación, Daysi Atencio, 58 centros fueron incluidos en el plan de mantenimiento, con un avance que supera el 80% de los trabajos programados.

Entre las novedades del periodo 2026 destaca la apertura de una nueva escuela en el corregimiento de La Arena, distrito de Chitré, lo que permitirá ampliar la cobertura educativa en una de las zonas con mayor crecimiento poblacional en la provincia.

En este sector, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) también anunció la instalación de resaltos y señalizaciones para reducir la velocidad de los vehículos y reforzar la seguridad vial, ante el incremento del movimiento peatonal por la entrada y salida de estudiantes.

La directora regional de la ATTT en Herrera, Diana Batista, informó que desde la primera semana de clases se desarrollarán jornadas de educación vial dirigidas a estudiantes, además de la presencia de unidades en las áreas escolares para custodiar el cruce seguro.

Te puede interesar

En Herrera más de 21 mil estudiantes retornan este lunes a clases

En Herrera más de 21 mil estudiantes retornan este lunes a clases

Marzo 01, 2026
¡Colón se tiró a la calle! 174 años de historia y tambor

¡Colón se tiró a la calle! 174 años de historia y tambor

 Marzo 01, 2026
“Sabores de Colón” atrae a 60 mil visitantes y sus emprendedores cautivan

“Sabores de Colón” atrae a 60 mil visitantes y sus emprendedores cautivan

 Marzo 01, 2026
PPC: lecciones, legalidad y el futuro portuario de Panamá

PPC: lecciones, legalidad y el futuro portuario de Panamá

 Marzo 01, 2026
Se alinearon los planetas y Panamá miró pa’rriba

Se alinearon los planetas y Panamá miró pa’rriba

 Marzo 01, 2026

No obstante, mientras algunos planteles se declaran listos e incluso estrenan instalaciones, otros continúan pendientes de culminación.

Es el caso del colegio de Los Pozos, cuya obra aún no ha sido concluida, manteniendo a la comunidad educativa a la expectativa sobre su finalización. Situación similar se registra con la Escuela de Boca de Parita, en el corregimiento de Monagrillo, que tras varios años de paralización muestra avances significativos, aunque todavía no está completamente terminada.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Motocicletas se estrellan frente a Westland Mall: dos muertos

Motocicletas se estrellan frente a Westland Mall: dos muertos
Sicarios matan a un hombre en su casa en Cabuya y un taxista en La Siesta

Sicarios matan a un hombre en su casa en Cabuya y un taxista en La Siesta
Panamá Oeste y Chiriquí reanudan hoy Serie Final del béisbol juvenil

Panamá Oeste y Chiriquí reanudan hoy Serie Final del béisbol juvenil

Accidente letal en vía al Puente Centenario: Motociclista no resistió impacto

Accidente letal en vía al Puente Centenario: Motociclista no resistió impacto