En Herrera más de 21 mil estudiantes retornan este lunes a clases

Este lunes inicia el año escolar 2026 en todo el país y en la provincia de Herrera más de 21 mil estudiantes retornarán a las aulas en 171 centros educativos, atendidos por cerca de 1,800 docentes, según datos proporcionados por la Dirección Regional del Ministerio de Educación (Meduca).

Durante las últimas semanas, autoridades educativas realizaron recorridos por diversos planteles para verificar los trabajos de mantenimiento y adecuaciones ejecutados durante el verano.

De acuerdo con la directora regional de Educación, Daysi Atencio, 58 centros fueron incluidos en el plan de mantenimiento, con un avance que supera el 80% de los trabajos programados.

Entre las novedades del periodo 2026 destaca la apertura de una nueva escuela en el corregimiento de La Arena, distrito de Chitré, lo que permitirá ampliar la cobertura educativa en una de las zonas con mayor crecimiento poblacional en la provincia.

En este sector, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) también anunció la instalación de resaltos y señalizaciones para reducir la velocidad de los vehículos y reforzar la seguridad vial, ante el incremento del movimiento peatonal por la entrada y salida de estudiantes.

La directora regional de la ATTT en Herrera, Diana Batista, informó que desde la primera semana de clases se desarrollarán jornadas de educación vial dirigidas a estudiantes, además de la presencia de unidades en las áreas escolares para custodiar el cruce seguro.

No obstante, mientras algunos planteles se declaran listos e incluso estrenan instalaciones, otros continúan pendientes de culminación.

Es el caso del colegio de Los Pozos, cuya obra aún no ha sido concluida, manteniendo a la comunidad educativa a la expectativa sobre su finalización. Situación similar se registra con la Escuela de Boca de Parita, en el corregimiento de Monagrillo, que tras varios años de paralización muestra avances significativos, aunque todavía no está completamente terminada.