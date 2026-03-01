Nacional - 01/3/26 - 11:11 AM

Concejales exigen uso oportuno del FECE en las escuelas de Panamá Oeste

Los ediles detallan que los directores de escuelas no utilizan los fondos para el mantenimiento.

 

Por: Eric Montenegro/Crítica -

Concejales de la provincia de Panamá Oeste reiteraron al Ministerio de Educación (MEDUCA) la necesidad de exigir a los directores de las escuelas la inversión oportuna del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE).

Según el criterio de los ediles, muchas escuelas presentan un deterioro significativo debido a que sus directores no gestionan el uso de este recurso.

Yasmina Benavides, del corregimiento de Hurtado, en La Chorrera, citó el caso de dos escuelas en el sector de Corozales que aún carecen de cerca perimetral.

"Estos fondos no pueden seguir durmiendo y las escuelas cayéndose", dijo Benavides.

El planteamiento de los ediles se realizó durante la reunión mensual del Concejo Provincial de Representantes de Corregimiento, al cual fue citado el director regional del MEDUCA, Rufino Rodríguez.

Otro de los planteamientos de los concejales fue el desconocimiento del monto que cada año ingresa al FECE de cada escuela.

Al respecto, el director regional de MEDUCA en Panamá Oeste, Rufino Rodríguez, dijo que el monto del FECE resulta de multiplicar los $60.00 que reciben las escuelas por cada estudiante matriculado por el total de alumnos.

Añadió que en la provincia hay escuelas multigrado que solo cuentan con 25 alumnos y que el FECE que reciben no permite mayores inversiones, por lo que dependen del apoyo de las juntas comunales.

Agregó que la otra opción es solicitar partidas extraordinarias, lo cual no es tan fácil en el caso de las escuelas pequeñas, donde el director también tiene a su cargo estudiantes y carece de contadores y secretarias.

Rufino insistió a los concejales en que ayuden a las escuelas en la medida en que el presupuesto de sus juntas comunales se lo permita.

