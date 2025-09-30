Panamá lanza Mesa Consultiva para fortalecer la Atención Primaria de Salud

Panamá lanzó la Mesa Consultiva de la Alianza por la Atención Primaria de Salud, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

Su objetivo es fortalecer la atención primaria de salud en el país mediante la articulación técnica, la coherencia entre proyectos actuales y futuros, y la generación de sinergias entre actores nacionales e internacionales.

“Panamá reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud como eje fundamental para garantizar un sistema más resiliente, equitativo y centrado en las personas, en consonancia con nuestras prioridades nacionales”, informó el ministro Boyd Galindo.

De acuerdo con el Minsa, el lanzamiento se realizó en la sede de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Washington D.C., Estados Unidos. En el evento estuvo presente también la embajadora de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Ana Irene Delgado.

La Mesa APS-PAN se oficializa como un espacio estratégico de coordinación entre el Ministerio de Salud de Panamá (Minsa), la OPS, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).