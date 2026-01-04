Nacional - 04/1/26 - 02:53 PM

Panamá le dice a Venezuela: aquí estamos

Dijo que el miedo no puede mandar. Que la fe no es para esconderse, sino para resistir cuando todo aprieta.

 

Desde el altar de la iglesia Nuestra Señora de Lourdes, en Carrasquilla, monseñor José Domingo Ulloa envió un mensaje al pueblo venezolano: no están solos. Panamá los siente cerca.  Los lleva en la oración. Camina con ellos.

En medio de una misa, el arzobispo pidió por las familias rotas, por los que se fueron con una maleta llena de miedo y por los que se quedaron aguantando, esperando que la vida cambie. Habló de justicia, de dignidad, de un mañana que todavía no llega, pero que no se puede dejar morir.

Ulloa recordó que Panamá también conoce la oscuridad. Que este país sabe lo que es vivir con incertidumbre y dolor. Por eso dijo que rezar no basta si no va acompañado de solidaridad real, de gestos, de humanidad, de puertas abiertas.

La misa fue parte del centenario de la Arquidiócesis de Panamá y también sirvió para reconocer a quienes comunican con verdad.

