Panamá llama a "reflexión" a Israel tras el ataque en Catar

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, llamó este jueves "a la reflexión" a Israel por el ataque perpetrado en Catar, uno de los países mediadores en las negociaciones de tregua en Gaza, contra el buró político de Hamás, en el que murieron cinco personas.

"Llamamos a la reflexión, de Israel y de cualquier país del mundo, para no incurrir en estos actos en los que, en alguna medida, muere mucha gente inocente", declaró el presidente Mulino durante su conferencia de prensa semanal.

Con el ataque de las fuerzas israelíes en Catar el martes pasado, "se interrumpe, a los efectos prácticos, un proceso que avanzaba —bien o mal, pero avanzaba— de negociación con el grupo terrorista Hamás" para detener la guerra en Gaza, argumentó el jefe de Estado panameño.

"Por supuesto que condenamos esa barbaridad. No hay razón ninguna", agregó Mulino, en consonancia con un comunicado emitido el miércoles por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

Mulino reveló además que "el tema de Hamás en Catar" fue tratado el miércoles en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del cual Panamá es actualmente miembro no permanente, y que "ya se aprobó un borrador de resolución al que los 15 miembros del Consejo se adhirieron".

