Panamá logra incremento histórico en la producción nacional

El informe del Cierre Agrícola 2024-2025, un documento elaborado por la Dirección de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), destaca un aumento en la producción agrícola de 1.3 millones de toneladas respecto a la cifra alcanzada en el periodo anterior, totalizando 3.8 millones de toneladas de productos agrícolas cosechados en el ciclo agrícola 2024-2025 vs la cifra anterior (2023-2024) que registró 2.5 millones de toneladas.

Además, el informe registra una producción agrícola que ha superado las expectativas en rubros tales como arroz, maíz, caña de azúcar, café, cacao, entre otros.

El aporte total estimado del sector al país en bienes y servicios agropecuarios fue de 88.8 millones de dólares, lo que resalta su importancia como pilar económico.

​"El sector agrícola continúa siendo un motor fundamental para el desarrollo sostenible del país. Las cifras de este cierre reflejan la capacidad de nuestros productores y reafirman el compromiso del MIDA de seguir apoyándolos para garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo agropecuario sostenible", dijo el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares.

​El análisis de los datos revela un panorama de diversificación y solidez en la producción nacional, alcanzando cifras significativas en los principales grupos de cultivos. En el renglón de Granos Básicos (arroz, maíz, frijol y sorgo) se reportó un total de 11.7 millones de quintales. Por su parte, los Cultivos Industriales (caña de azúcar, café, cacao y palma aceitera) lograron una impresionante marca de 2,171,237 toneladas.

El MIDA explica que la producción de Frutales (plátano, cítricos, piña, papaya) totalizó 230,873 toneladas, destacándose la papaya, que por sí sola constituyó el 78% del volumen de este grupo. Adicionalmente, el sector cosechó 60,909 toneladas de Hortalizas, incluyendo papa, cebolla y tomate industrial, y 57,920 toneladas de Raíces y Tubérculos como la yuca, ñame y otoe. Las Cucurbitáceas (melón, sandía y zapallo) contribuyeron con 36,445 toneladas a la producción total.

​La entidad destaca que esta actividad agrícola ha sido fundamental no solo para asegurar el abastecimiento del mercado local, sino también para generar importantes ingresos por exportaciones, siendo la sandía y el melón rubros destacados en el comercio exterior.

​Los datos del cierre también enfatizan el rol social del sector. Específicamente, los cultivos industriales y frutales han desempeñado un papel clave en la generación de empleo en zonas rurales, impulsando la diversificación de la economía y mejorando los ingresos en las comunidades agrícolas.



