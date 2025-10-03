Panamá no desplegará personal en Haití y solo dará entrenamiento

Panamá solo dará entrenamiento, en territorio panameño y sin costo, a las fuerzas policiales de Haití, en el marco de la nueva misión internacional que la ONU aprobó el martes para combatir a las bandas armadas que tienen sumido al país en una espiral de violencia que ha cobrado la vida de al menos 16.000 personas desde 2022.

"No vamos a mandar soldados a Haití a morir, porque es lo más probable que pase. Eso está realmente suelto de toda coordinación institucional. (...) Haití, lamentablemente, en este momento es un país fallido, completo. No hay ley que asegure nada", declaró el presidente.

Panamá cooperará con Haití "proporcionándole entrenamiento a sus fuerzas policiales en Panamá (...), en nuestras academias, podemos formarlas, podemos trabajarlas, entrenarlas (...) con el mayor gusto y sin costo alguno. Pero para Haití, yo no voy a mandar personal", sostuvo el gobernante.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el martes una resolución impulsada por Estados Unidos y Panamá para el despliegue en Haití de la nueva Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) que sustituirá a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), desplegada el año pasado bajo el liderazgo de Kenia sin lograr resultados destacados.