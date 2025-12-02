Nacional - 02/12/25 - 03:05 PM

Panamá Pacífico tiene la capacidad para absorber el Marcos A. Gelabert

El Aeropuerto de Panamá Pacífico tiene espacio suficiente en su franja oeste para contemplar las actividades de otra instalación aérea.

 

El posible traslado del Aeropuerto Marcos A. Gelabert, ubicado en Albrook, a la zona económica especial Panamá Pacífico para dar paso a la construcción del ferrocarril Panamá-David-Frontera, a juicio de su administrador, Javier Suárez Pinzón, no restará competitividad a la terminal del lugar; al contrario, podría potenciar sus planes de desarrollo, aumentando su margen de utilidad.

Aclaró que, aunque aún no se ha tomado una decisión al respecto, el Aeropuerto de Panamá Pacífico tiene espacio suficiente en su franja oeste para contemplar las actividades de otra instalación aérea; no obstante, tal determinación corresponderá a la Agencia Panamá Pacífico (APP) por ser la entidad encargada de la administración y futuro de la terminal.

Señaló que el margen de utilidad del aeropuerto actualmente se ubica entre el 10 y el 20%, es decir, no se encuentra a su máxima capacidad; por ello, se trabaja en una estrategia para promover sus ventajas a empresas y ciudadanos.

La instalación mensualmente registra entre 5,800 y 6,000 movimientos de carga hacia la Zona Libre de Colón y áreas fronterizas en un lapso de tiempo corto sin lidiar con la saturación de vías de la Ciudad Capital, y transporta a unos 400,000 pasajeros, pero puede albergar hasta 2 millones de personas al mes.

“Estamos hablando de 2 millones de pasajeros que conocerían nuestro país porque quienes aterrizan aquí se quedan en Panamá”, afirmó.

El administrador de la APP sostuvo en entrevista a Panamá América que el crecimiento de este aeropuerto contribuirá también a la recuperación del sector turístico, principalmente en la provincia de Panamá Oeste, por su cercanía y variedad de ofertas.

Mencionó que el plan nacional para impulsar el crecimiento del aeropuerto incluye el desarrollo de 380 hectáreas de tierra que aún no han sido utilizadas y la atracción de nuevas empresas transaccionales a la zona que podrían beneficiarse de su próxima conectividad con la línea 3 del Metro y el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Además, cuentan con la carta de intención de un operador para construir 50,000 metros cuadrados de hangares en la franja este del aeropuerto en los próximos dos años, generando alrededor de 1,500 empleos.

Datos proporcionados por la entidad revelan que el 50% de las empresas instaladas en la zona pertenecen al sector logístico, mientras que el 30% se dedica al mundo marítimo y aviación; por eso, es fundamental brindar valor agregado a la industria.

No obstante, grupos de aviación y concesionarias del Aeropuerto de Albrook han manifestado su rechazo a esta posibilidad por considerar que comprometerá la conectividad aérea nacional, causando afectaciones logísticas, económicas y sociales.  

