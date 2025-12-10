'Panama Papers, la creación de La Prensa y los que odian Panamá’

Si habría que señalar a algún culpable por el daño reputacional que provocaron los Panama Papers, el expresidente Ricardo Martinelli no duda: el diario "La Prensa" y "todos los que odian a Panamá".

"La creación exclusiva del diario La Prensa le hizo un daño enorme a Panamá con los Panama Papers solo por el afán de unos resentidos sociales y su odio a Panamá, a la industria de sociedades anónimas, a la banca, a la reputación de firmas de abogados, etc.”, escribió Martinelli en la red social X.

Hay que recordar que La Prensa, como parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), tuvo acceso a las filtraciones, no autorizadas, de la base de datos del hoy desaparecido bufete de abogados, Mossack Fonseca y utilizó el nombre del país, quien lleva a cuesta esa pesada carga reputacional.

El exmandatario lamentó la falta de "inteligencia emocional" del gobierno de Juan Carlos Varela, quien "no vio la dimensión de todo esto al no oponerse, o dejara actuar las fuerzas del mal local".

Martinelli asegura que tras esto "vino la debacle reputacional de los Panama Papers que tanto daño le causaron al país".

"Todos nos hemos olvidado de su promotor, el tal Berguido quien era o fue presidente como promotor de oficio y creador, vía, lo antes mencionado de la sistemática destrucción de un país a manos de los mismos de ayer que intentaron socavar la democracia, sacando primero a Martinelli y después a (José Raúl) Mulino", expresó.

De acuerdo con el expresidente "debemos estar muy vigilantes, primero para que les caiga todo el peso de la ley, y segundo, para que jamás vuelva a repetirse la unión de algunos poderes del Estado, el mirar para el otro lado de otros poderes y la sociedad en su conjunto y jamás se vuelva a irrumpir la voluntad popular".