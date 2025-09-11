Panamá pone en duda paso gratuito de buques de EE. UU. por Canal



El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sostuvo este jueves que el paso gratuito de buques de guerra de EE. UU. por el Canal interoceánico es inviable, pero que “se han estado explorando” otras medidas ante ese pedido de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Sobre el tránsito gratuito por el paso navegable, Mulino fue claro: “No lo puedo hacer. He sido muy enfático, muy amplio, en que hay otras cosas que a lo mejor se pueden explorar, y seguro se van a explorar; se han estado explorando, claro que sí, pero no tiene que ver con el tema de peajes por el Canal, que nadie puede tocar”, declaró durante su conferencia de prensa semanal.

Desde su campaña hacia una segunda presidencia, Trump ha insistido en el paso libre y expedito de buques de guerra estadounidenses por el Canal, lo que considera un derecho debido a la cooperación de Estados Unidos en la seguridad de la vía de 82 kilómetros que une el Atlántico con el Pacífico.

Durante una visita oficial a Panamá, en abril pasado, del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, se firmó una declaración conjunta que “indica que se trabajará en el desarrollo de un mecanismo que permita compensar servicios prestados en materia de seguridad por peajes de buques de guerra y buques auxiliares, buscando un esquema de costo neutral”, el cual “será evaluado en conjunto con el Ministerio de Seguridad” panameño, según informó entonces la Autoridad del Canal.

EE. UU. construyó el Canal a inicios del siglo XX y lo operó por más de ocho décadas, hasta su traspaso a Panamá hace 25 años, conforme a lo establecido en los Tratados Torrijos-Carter de 1977. La vía está regida por un Tratado de Neutralidad vigente desde octubre de 1979, suscrito por más de 40 Estados y territorios.

“Yo he sido muy claro con EE. UU.: no puedo adoptar ninguna posición que viole la Constitución ni el Tratado de Neutralidad. Por donde tú tomes este problema (del paso libre de los buques de guerra estadounidenses), se viola el Tratado”, reiteró Mulino.

El Tratado de Neutralidad ya prevé el paso expedito para las naves de guerra y auxiliares de Estados Unidos, como lo indica su artículo VI: “En reconocimiento de las importantes contribuciones” de Panamá y de EE. UU. “a la construcción, funcionamiento, mantenimiento, protección y defensa del Canal, las naves de guerra y las naves auxiliares de estas naciones (...) tendrán derecho de transitar el Canal de modo expedito”, establece el artículo sexto del Tratado.

