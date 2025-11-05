Panamá presenta avances y retos en Derechos Humanos ante la ONU

Panamá ha culminado con éxito su cuarta revisión del Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el marco del 50º período de sesiones del Grupo de Trabajo del EPU, celebrado en el Palacio de las Naciones, en Ginebra, Suiza.

La sesión fue presidida por el Vicepresidente del Consejo de Derechos Humanos, Paul Empole Efambe, Embajador de la República Democrática del Congo, quien supervisó el diálogo interactivo en el que participaron 89 países.



En esta ocasión, se abordaron una amplia variedad de temas relacionados con los derechos humanos, entre ellos la igualdad de género, la educación inclusiva, la protección de los pueblos indígenas, los derechos de las personas migrantes, así como la lucha contra la violencia y la discriminación.



Durante la revisión, Panamá reafirmó su compromiso con los derechos humanos y destacó los avances significativos que ha logrado en diversas áreas, como la inclusión social y la igualdad de derechos.

La delegación panameña también subrayó la importancia de las recomendaciones recibidas, reiterando su disposición a fortalecer las políticas públicas y los mecanismos institucionales para continuar avanzando en la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

La delegación oficial de Panamá estuvo encabezada por la S.E. Doris Bill, Viceministra de Asuntos Indígenas, y el Embajador Juan Alberto Castillero Correa, Representante Permanente de Panamá ante las Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales en Ginebra.



Además, participaron representantes de diversas instituciones del Estado panameño, tales como el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio Público, el Órgano Judicial, y la Misión Permanente de Panamá ante las Naciones Unidas en Ginebra.

