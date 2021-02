Panamá puede completar meta de vacunas en un año

El Dr. Eduardo Ortega, asesor del Consorcio de Investigación de Vacunas Covid-19 Panamá, estimó que si Panamá recibe 50 mil dosis por semana y podemos aplicarlas, tendremos vacunados al número de personas requeridas en el año, y lograremos avanzar juntos al uso de mascarillas y medidas sanitarias.

El plan de las autoridades es vacunar a 3 millones 88,134 personas mayores de 16 años para lograr la llamada inmunidad de rebaño.

En cuanto a la vacuna rusa Sputnik V, el Dr. Ortega manifestó que la tecnología es correcta, y el concepto también, pero mientras no sea sometida a la autoridad regulatoria del país, no podemos usarla vacuna. No es un tema de dónde viene la vacuna, es un tema de seguridad, expresó en "Debate Abierto".

Destacó que Panamá uno de los 6 países de América Latina que está vacunando en este momento, y hay países que han acumulado cinco veces y número de vacunas que necesitan y necesitan liberarse para controlar este virus.

Por otro lado, Ortega explicó que el escenario está cambiando un poco, y los primeros datos del Reino Unido demostraron que las vacunas lograron bloquear las variantes.