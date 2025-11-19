Panamá rechaza injerencia diplomática en asuntos internos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá ha emitido un contundente rechazo a cualquier intento de injerencia en los asuntos internos del país por parte de misiones diplomáticas acreditadas. Esta declaración surge en respuesta a recientes comentarios sobre un viaje realizado por algunos miembros de la Asamblea Nacional de Panamá.

El comunicado resalta que la conducción de la política exterior del país es una potestad exclusiva del Órgano Ejecutivo, representado por el Presidente de la República, conforme a lo establecido por la Constitución y las leyes nacionales.



En este sentido, la Cancillería recordó que, como Estado soberano, Panamá no acepta condicionamientos ni presiones externas que busquen influir en las decisiones legítimas de sus autoridades, incluyendo las acciones de la Asamblea Nacional, que opera en el marco de la separación de poderes, uno de los pilares fundamentales del sistema democrático del país.

El Ministerio también reafirmó su respeto hacia las misiones diplomáticas acreditadas en Panamá y reiteró que espera que se mantenga el mismo respeto hacia las instituciones nacionales, tal como lo estipula la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.

En su declaración, la Cancillería subrayó el compromiso de Panamá con la promoción de relaciones internacionales basadas en los principios de soberanía, respeto mutuo y no injerencia en los asuntos internos de los países.

