Panamá recibe invitación a cumbre del G-20 en Florida gracias a Mulino

La participación de Panamá en este evento permitirá reforzar la soberanía sobre el Canal Interoceánico.

 

Por: Redacción / Critica -

La invitación que Panamá recibió para participar en la Cumbre de Jefes de Estado del G-20 en Florida, este año, es vista como un gran logro diplomático del presidente José Raúl Mulino

La gestión del mandatario durante su visita a Davos fue clave para que Estados Unidos extendiera esta invitación, destacó este miércoles el viceministro de Comercio Exterior, Carlos Hoyos.

Panamá, Mulino, Cumbre, G-20, Florida Marco Rubio, para que Panamá participe en la cumbre, tras la reunión previa entre Rubio y nuestro Canciller Javier Martínez Acha Vásquez en Washington", explicó el viceministro. 

Según Hoyos, este resultado refleja la inteligencia diplomática del presidente Mulino y su experiencia histórica en la política internacional.

Además, la participación de Panamá en este evento permitirá reforzar la soberanía sobre el Canal Interoceánico, abrir nuevas oportunidades de inversión y fortalecer la relación comercial y de seguridad con Estados Unidos.

 “El canal es panameño y los próximos acuerdos traerán beneficios concretos. En diplomacia, es mejor trabajar que declamar, y eso es lo que hacemos con paso firme”, concluyó Hoyos. 

La cumbre será la oportunidad de Panamá para codearse con líderes de las 20 mayores economías del mundo.

