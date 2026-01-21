Panamá recibe invitación a cumbre del G-20 en Florida gracias a Mulino
La participación de Panamá en este evento permitirá reforzar la soberanía sobre el Canal Interoceánico.
La invitación que Panamá recibió para participar en la Cumbre de Jefes de Estado del G-20 en Florida, este año, es vista como un gran logro diplomático del presidente José Raúl Mulino.
La gestión del mandatario durante su visita a Davos fue clave para que Estados Unidos extendiera esta invitación, destacó este miércoles el viceministro de Comercio Exterior, Carlos Hoyos.
Panamá, Mulino, Cumbre, G-20, Florida Marco Rubio, para que Panamá participe en la cumbre, tras la reunión previa entre Rubio y nuestro Canciller Javier Martínez Acha Vásquez en Washington”, explicó el viceministro.
Según Hoyos, este resultado refleja la inteligencia diplomática del presidente Mulino y su experiencia histórica en la política internacional.
Además, la participación de Panamá en este evento permitirá reforzar la soberanía sobre el Canal Interoceánico, abrir nuevas oportunidades de inversión y fortalecer la relación comercial y de seguridad con Estados Unidos.
“El canal es panameño y los próximos acuerdos traerán beneficios concretos. En diplomacia, es mejor trabajar que declamar, y eso es lo que hacemos con paso firme”, concluyó Hoyos.
La cumbre será la oportunidad de Panamá para codearse con líderes de las 20 mayores economías del mundo.