Panamá recuerda a sus difuntos

Un manto de solemnidad cubre a Panamá. Desde las primeras luces del alba, el país se detuvo para conmemorar el Día de los Difuntos, una jornada que trasciende lo religioso para convertirse en un profundo homenaje nacional a la memoria y al amor imperecedero.

Hoy, cientos de familias, portando ramos de flores frescas y velas, peregrinaán a los cementerios a lo largo y ancho del territorio.

El gesto íntimo y emotivo de limpiar una lápida, encender una luz o susurrar una oración, para mantener vivo el lazo inquebrantable con quienes ya partieron.



El Legado de la Memoria

Esta fecha, que antecede a las fiestas patrias, subraya el valor de la tradición y el tributo a los antepasados. En las provincias, las iglesias realizarán misas y actos litúrgicos especiales.

Por su parte, las autoridades locales participan en ceremonias oficiales en los cementerios municipales, depositando ofrendas florales en nombre de la nación panameña.

El Día de los Difuntos se consolida como una pausa necesaria, una oportunidad colectiva para reflexionar sobre el significado de la vida, el valor de la familia y el legado de la memoria que permanece. Cada flor, cada rezo, es un símbolo tangible del amor y el respeto con el que Panamá honra a sus ausentes.

Recogimiento y respeto

Para asegurar el ambiente de reflexión y recogimiento que exige la fecha, gran parte del país, acatando la disposición oficial, implementó la ley seca, prohibiendo la venta y consumo de bebidas alcohólicas, así como la realización de eventos festivos y bailables.

Sin embargo, la alcaldía capitalina marcó una excepción en la regla al permitir el expendio y consumo de licor en el distrito de Panamá.

A pesar de esto, mantuvo la suspensión de actividades ruidosas entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m., buscando un equilibrio entre la tradición y la regulación.

La Alcaldías de San Miguelito sí ordenó el cierre total de los establecimientos de licor y la suspensión de toda actividad bailable, demostrando un compromiso firme con el respeto a la jornada.