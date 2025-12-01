Nacional - 01/12/25 - 03:02 PM

Panamá refuerza cooperación con UNESCO para impulsar el desarrollo museal

UNESCO y Panamá también acordaron mantener el diálogo técnico y desarrollar una agenda conjunta enfocada en capacitación, cooperación regional y acciones para fortalecer la protección del patrimonio cultural.

 

Por: Redacción / Web -

La Directora Ejecutiva y Curadora en Jefe del Museo del Canal de Panamá y presidenta de ICOM Panamá, Ana Elizabeth González, sostuvo una reunión de alto nivel con autoridades de la UNESCO en París, esto en el marco de una estrategia orientada a fortalecer la proyección internacional del sector museal panameño.

En el encuentro participaron Paola Gómez Barletta, Especialista de Programa para América Latina y el Caribe; Karalyn Monteil, Jefa de la Unidad de Museos y Protección del Patrimonio Mueble; Krista Pikkat, Directora de Cultura y Emergencias; Sunna Altnoder, Oficial de Programa; y el Embajador Tomás Guardia, Delegado Permanente de Panamá ante la UNESCO.

Durante la reunión, UNESCO y la delegación panameña resaltaron su interés en avanzar en proyectos de capacitación técnica, lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales y en la implementación nacional de la Recomendación de UNESCO sobre Museos y Colecciones.

Además, Panamá manifestó su disposición a explorar formas de participación en el UNESCO Virtual Museum of Stolen Cultural Objects, plataforma global dedicada a visibilizar y recuperar objetos culturales robados o desaparecidos.

Esta conversación también abrió oportunidades de cooperación en investigación, innovación y uso de inteligencia artificial en museos, así como posibles actividades conjuntas para MuseumWeek 2026.

“Esta relación con UNESCO reafirma nuestro compromiso con un sector museal sólido y alineado con estándares internacionales”, destacó González.

