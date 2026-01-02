Nacional - 02/1/26 - 12:00 AM

Panamá registra por día 141 accidentes de tránsito

Transcurridos los 10 primeros meses de 2025, en el país se registró un aumento de 6.2% en accidentes de tránsito.

Hasta octubre se reportaron 42,838 accidentes de tránsito en las calles, mientras que, en el mismo periodo de 2024, fueron 40,328.

Este porcentaje de crecimiento es parecido al registrado el año pasado, cuando, en comparación con 2023, hubo 7.2% más accidentes.

Las cifras de este año indican que, por día, se registran 141 accidentes de tránsito, de los que 82 ocurren en la provincia de Panamá.

