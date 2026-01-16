Panamá registra una inflación del 0,1 % en diciembre de 2025

La inflación en Panamá registró una variación mensual de 0,1 % en diciembre de 2025, impulsada principalmente por el alza en alimentos y bebidas no alcohólicas, servicios públicos y el sector de comunicaciones, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Inec).

En su informe sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Inec no detalló la tasa inflacionaria interanual ni el acumulado anual, debido a la implementación de una nueva base de referencia del IPC (2024=100) a partir de septiembre.

El incremento de 0,1 % responde al aumento de precios en los grupos de alimentos y bebidas no alcohólicas (0,8 %); vivienda, agua, electricidad y gas (0,2 %); así como información y comunicación, recreación, deporte y cultura, restaurantes y alojamientos, y cuidado personal y protección social, todos con alzas de 0,1 %.

En contraste, se reportaron bajas de precios en transporte (-0,3 %); bebidas alcohólicas y tabaco, y prendas de vestir y calzado (-0,2 %); además de muebles y equipo del hogar, y salud, ambos con -0,1 %.

Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), Panamá cerrará 2025 con una inflación de -0,1 %.

El último dato interanual disponible corresponde a agosto de 2025, cuando la inflación se ubicó en -0,4 %, mismo porcentaje del acumulado hasta ese mes. Para 2024, la inflación cerró con un acumulado anual de 0,7 % y una interanual de -0,2 %, mientras que en 2023 fue de 1,5 % acumulado y 1,9 % interanual, y en 2022 de 2,1 % y 2,9 %, respectivamente.