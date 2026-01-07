Panamá registró más matrimonios y menos nacimientos en el 2025

Durante el 2025, Panamá cerró con más matrimonios que nacimientos; así lo dio a conocer la Dirección del Registro Civil del Tribunal Electoral.

De acuerdo con los datos compartidos, la cifra de nacimientos marca una disminución de un 2% de inscripciones con respecto al año anterior (2024); mientras que en los matrimonios hubo un aumento de 13%.

El año pasado se inscribieron 64,252 nacimientos (32,877 niños y 31,375 niñas), cifras en las que sobresalen tres provincias.

Siendo la provincia de Panamá la que más nacimientos registró (23,835), seguida de Chiriquí (10,663) y la comarca Ngäbe-Buglé (5,831).

En materia de uniones formales ante la ley, el país alcanzó un total de 11,595. La provincia de Panamá tuvo el mayor número de casamientos, con 5,656, un 48.78 % del total.

Mientras que los divorcios sumaron 4,370 a nivel nacional y las tres provincias con más disoluciones fueron Panamá (2,236), Panamá Oeste (559) y Chiriquí (552).

Las cifras indican que el año pasado hubo una clara mayoría de 62.31 % en los matrimonios frente a un 37.69 % en los divorcios.

En tanto, el registro de defunciones el año pasado fue de 23,946 (13,536 hombres y 10,410 mujeres), por debajo en un 37.26 % en comparación al 62.74 % en nacimientos de este año.

Las provincias con las tasas más altas de mortalidad fueron: Panamá con 11,186, Chiriquí con 3,286 y Panamá Oeste con 1,794 casos.

“Tomando los datos oficiales del 2025, la población panameña mostró un fenómeno sociodemográfico en el que se resalta que la cifra de nacimientos marca una disminución de un 2% de inscripciones con respecto al año anterior (2024); en los matrimonios hubo un aumento de 13%, las defunciones se incrementaron en un 2% y los divorcios disminuyeron un 2% durante el mismo periodo”, reza el comunicado del Tribunal Electoral..