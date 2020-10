Panamá reporta 639 casos positivos nuevos de COVID-19 y 10 defunciones

El informe epidemiológico del Ministerio de Salud reporta 639 casos positivos nuevos de COVID-19 , para un total acumulado de 127,866 y 10 defunciones que totalizan 2,622 acumuladas. El porcentaje de letalidad es de 2.1.

A la fecha se aplicaron 6,909 pruebas, para un porcentaje de positividad de 9.3%.

Los casos activos suman 21,259. En aislamiento domiciliario se reportan 20,607 personas, de los cuales 20,138 se encuentran en casa y 469 en hoteles. Los hospitalizados suman 652 y de ellos 530 se encuentran en sala y 122 en Unidad de Cuidados Intensivos.

En el mundo se registran 28,410,322 personas recuperadas, mientras que se suman un total de 41,866,558 casos positivos por COVID-19 acumulados y 1,140,010 defunciones para un porcentaje de letalidad de 2.7%.

Medidas de playa y sanciones

Como parte del informe epidemiológico, el Ministerio de Salud reiteró las medidas que se deben seguir ante la reapertura de playas y ríos

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, reiteró el uso obligatorio de mascarillas en las playas, además hizo un llamado a la población y a las autoridades locales para que apoyen la labor desplegada por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y el MINSA, que durante este fin de semana iniciarán con el operativo “Océano 2020” en varios puntos de la geografía nacional.Sucre informó que a través del sistema PACO se verificará la cédula de quienes asistan ríos y playas para detectar si son personas positivas por COVID-19, si están a la espera de resultados o si están en aislamiento por ser contacto de un paciente con el virus.

Quienes resulten positivos serán retenidos y sancionados por las autoridades del área y además sometidos a los protocolos vigentes, igualmente quienes sean detectados como contactos de positivos o estén a la espera de resultados serán devueltos y se les prohibirá la entrada a los balnearios, precisó.

Durante la conferencia de prensa del operativo “Océano 2020” Sucre recalcó que las actividades en las playas y ríos estarán sujetas a un horario de 6:00 a.m. a 4:00 p.m. y solo se permitirá la entrada en burbuja familiar en un máximo de siete personas.

“No se permitirán paseos en autobuses u otros medios masivos, no se permitirá el acceso a personas con síntomas de COVID-19, y está prohibido el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas, excepto el consumo en fondas o restaurantes del área, quienes deben cumplir con las medidas de bioseguridad dispuestas”, puntualizó el jefe de la cartera de salud.

El MINSA le recuerda a la ciudadanía que se mantiene la prohibición de bailes, discotecas, los denominados parking, corridas de toros, peleas de gallos y otras actividades festivas.

Con respecto al toque de queda, se recuerda que se mantiene de 11:00 p.m. a 5:00 a.m. de lunes a domingo, pero exceptúan las personas que cumplan tareas laborales dentro del horario establecido.