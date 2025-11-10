Panamá rinde homenaje al Dr. José E. Moreno Ramos por su trayectoria educativa

El Consejo Municipal de Panamá entregará el próximo martes 25 de noviembre a las 10:00 a.m. la Orden Municipal Octavio Méndez Pereira al Dr. José Emilio Moreno Ramos, quien ha sido distinguido como Educador del Año 2025. El acto se realizará el 25 de noviembre en un evento especial organizado por el concejo municipal.

El Día del Educador en Panamá, que se celebra cada 1 de diciembre, fue establecido mediante el Decreto Presidencial de Gabinete No. 398 en 1958, en honor al natalicio del ilustre educador panameño Manuel José Hurtado.

El Dr. Moreno Ramos cuenta con una trayectoria de 34 años de servicio en la Universidad de Panamá, donde ha destacado por su constante actualización académica. Posee un doctorado y una maestría con los más altos honores de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como una Licenciatura en Física y Docencia Superior de la Universidad de Panamá.

A lo largo de su carrera, ha impulsado mejoras en la educación superior mediante proyectos y reglamentos, y ha publicado trabajos científicos en Física y en la enseñanza de la Física a nivel nacional e internacional. También ha escrito artículos de divulgación científica para acercar el conocimiento a la población.

Como presidente de la Sociedad Panameña de Física, Moreno Ramos promovió el talento juvenil mediante las Olimpiadas Panameñas de Física, logrando que estudiantes de media obtuvieran medallas nacionales e internacionales, colocando a Panamá en el escenario científico mundial.

Además, ha dado continuidad a los programas educativos de la Universidad de Panamá en comunidades indígenas y en centros penitenciarios como CEFERE, Renacer y Santiago de Veraguas, convencido de que la educación, la reinserción social y la defensa ciudadana son herramientas fundamentales para la movilidad social y la construcción de la paz.

