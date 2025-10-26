¡Panamá se convierte en la puerta del MERCOSUR hacia el mundo!

Panamá rompe fronteras y se convierte en el puerto natural del MERCOSUR, conectando a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay con Centroamérica, el Caribe, Norteamérica y Asia. Con su Canal, puertos y Zona Libre de Colón, el país se posiciona como el aliado estratégico que abre nuevas rutas de comercio, inversión y empleos para los panameños.

“La incorporación al MERCOSUR no es un título simbólico, es una decisión estratégica que abre la puerta a nuevas oportunidades de comercio, inversión y empleo”, afirmó Juan Arias S., presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agronomía de Panamá (CCIAP).

Con un intercambio comercial que supera los US$564 millones anuales con los países del bloque, Panamá ahora podrá acceder a mercados preferenciales, impulsar proyectos productivos y atraer inversión extranjera, creando un entorno estable y confiable para los negocios.

Sobre la negociación con cada país miembro, Arias agregó:

“Cada negociación será una oportunidad para defender lo nuestro, proteger los sectores sensibles y abrir espacio a los que pueden crecer con el respaldo del bloque. No hay tratados malos; hay tratados que deben negociarse bien.”

El presidente de la CCIAP también destacó la importancia de la colaboración público-privada:

“Desde la CCIAP asumimos este reto y estaremos listos al llamado del Gobierno Nacional para acompañar el proceso de negociación, aportar la experiencia del sector privado y participar activamente en cada mesa técnica.”

Este logro refleja años de trabajo diplomático y empresarial, reforzado por las recientes visitas oficiales y alianzas estratégicas con Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay. Según Arias:

“Esta alianza se traducirá en más empleos, más oportunidades y más futuro para los panameños.”

