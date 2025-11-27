Panamá se enciende con las Antorchas de Bomberos: tradición, orgullo y entrega

Cada 27 y 28 de noviembre, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) vuelve a encender el corazón del país con su tradicional Desfile de Antorchas, una actividad que une a familias, comunidades y generaciones enteras alrededor de una sola palabra: orgullo.

Este evento, que se vive en todas las regiones del país, muestra a decenas de unidades marchando con sus antorchas alzadas, acompañadas del sonar de tambores y ese paso marcial que hace respetar la experiencia y la disciplina de quienes arriesgan la vida para proteger la nuestra.

Es una tradición que no solo ilumina las calles, sino también el sentido de pertenencia y admiración hacia los bomberos panameños.

El desfile será este 27 de noviembre a las 8:00 p.m., recorriendo Vía España y Calidonia, hasta llegar a la Estación Ricardo Arango, casa del BCBRP.

Los Santos

En la Villa de Los Santos, el desfile arranca el 27 de noviembre a las 7:00 p.m., saliendo desde el Antiguo Cuartel de Bomberos en Calle Segundo de Villarreal y recorriendo las principales calles del pueblo.

Panamá Oeste

En La Chorrera habrá doble actividad:

Paseo de Antorchas: 27 de noviembre, 7:30 p.m., desde la Estación Mario Lasso.

27 de noviembre, 7:30 p.m., desde la Estación Mario Lasso. Desfile Cívico: 28 de noviembre, 8:00 a.m., por la Avenida Central, donde además se entregarán reconocimientos a unidades destacadas.

Bugaba, Chiriquí

El 27 de noviembre a las 7:30 p.m., las calles de La Concepción se iluminarán con el recorrido que parte desde la Estación Central Federico Wald Jr.

Bocas del Toro

En Almirante, el Desfile de Antorchas será el 27 de noviembre a las 7:00 p.m., iniciando y terminando en la Estación Federico Colling.

El 28 de noviembre a las 8:00 a.m. habrá un acto protocolar y desfile cívico en el Parque Cincuentenario, seguido de premiaciones y un almuerzo para los jubilados de la institución.

Estos desfiles son más que una agenda de actividades: son un recordatorio vivo de la valentía, la disciplina y la tradición que sostienen a la familia bomberil. Cada antorcha levantada rinde homenaje a quienes están listos, día tras día, para enfrentar emergencias y cuidar a la gente.