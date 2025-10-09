¡Panamá se mete en la liga del Mercosur! Asamblea aprueba acuerdo

Los diputados levantaron la mano y dieron luz verde, sin un solo voto en contra, al acuerdo que mete a Panamá de lleno en el Mercosur, el bloque económico más poderoso del sur del continente.

La decisión se tomó tras varios días de tira y jala entre ministros y diputados preocupados por cómo este pacto podía afectar al productor panameño. Al final, el consenso fue claro: Panamá no podía quedarse fuera del juego grande.

El ministro de Comercio, Julio Moltó, explicó que el acuerdo no es un tratado de libre comercio, sino una alianza que abrirá puertas para exportar más y atraer inversiones. Por su parte, Roberto Linares, del MIDA, aseguró que los productos agrícolas más sensibles estarán protegidos y no serán negociados.

Con esta aprobación, Panamá se convierte en el primer país fuera de Sudamérica en ingresar al Mercosur. Los beneficios prometidos incluyen más empleos, mayor movimiento logístico y acceso preferencial a millones de consumidores.

El bloque Mercosur, formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, es considerado un gigante económico regional, y ahora Panamá entra a jugar con los grandes.

“Esto no es abrir el mercado, es abrir oportunidades”, dijo un diputado tras la votación unánime que fue recibida con aplausos en el pleno.

Con este paso, el país busca reforzar su papel como centro logístico y comercial de las Américas, mientras se prepara para una nueva etapa de integración económica regional.